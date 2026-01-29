ЕС включил Россию в «черный список» по отмыванию денег

В четверг, 29 января, в силу вступило решение Еврокомиссии о включении России в перечень стран высокого риска, имеющих «стратегические недостатки» в системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Об этом говорится в указе, который был опубликован в официальном журнале ЕС 9 января.

© Global look

ЕК объявила об этом решении в начале декабря 2025 года. Тогда в релизе сообщалось, что, проведя технический анализ, итоговая оценка показала, что Россия соответствует условиям для включения в список юрисдикций высокого риска. РФ добавили в перечень «для сохранения целостности финансовой системы ЕС».

4 декабря Росфинмониторинг прокомментировал решение Еврокомиссии, заявив, что считает его политизированным. В ведомстве указывали, что оно «было принято без участия российской стороны» — это, по его мнению, не соответствует процедурам Евросоюза по оценке третьих стран.