В ЕС обеспокоились нарастающей зависимостью от американского СПГ

Евросоюз выражает всё большую обеспокоенность увеличением зависимости от американского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

© Global look

«Я определённо слышу это, общаясь с министрами энергетики и главами государств со всей Европы — растёт обеспокоенность», — цитирует его агентство Bloomberg.

Ранее в «Газпроме» заявили, что сильное похолодание в США привело к перенаправлению природного газа, предназначенного для экспорта, на внутренний рынок страны.

Также сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах по всей Европе продолжают сокращаться.