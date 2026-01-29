В ЕС обеспокоились нарастающей зависимостью от американского СПГ

Bloomberg: в ЕС обеспокоены нарастающей зависимостью от американского СПГ
Евросоюз выражает всё большую обеспокоенность увеличением зависимости от американского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.
«Я определённо слышу это, общаясь с министрами энергетики и главами государств со всей Европы — растёт обеспокоенность», — цитирует его агентство Bloomberg.
Ранее в «Газпроме» заявили, что сильное похолодание в США привело к перенаправлению природного газа, предназначенного для экспорта, на внутренний рынок страны.
Также сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах по всей Европе продолжают сокращаться.