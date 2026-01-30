«Наше преимущество»: России дали совет, как выгодно использовать Арктику

Строительство центров обработки данных (ЦОД) в российской Арктике может стать стратегическим преимуществом страны. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал координатор Экспертного совета Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) Александр Воротников.

По словам собеседника агентства, ЦОДы требуют огромного количества энергии для работы и охлаждения, а холодный климат Арктики позволяет существенно снизить затраты на эти процессы.

Необходимо строить ЦОДы вдоль Северного морского пути и пригласить страны БРИКС, отметил эксперт. Воротников добавил, что Россия серьезно отстает в развитии этой инфраструктуры — на нее приходится лишь около 1,5% мировых мощностей ЦОДов, что тормозит развитие технологий, включая искусственный интеллект. Активизация работы в этом направлении, по его мнению, позволит сократить отрыв от лидеров, таких как США и Китай.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что участники саммита Евросоюза договорились начать закупки вооружений и военной техники, адаптированных для операций в Арктике, включая ледоколы.