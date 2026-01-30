Орешкин: Мир стоит на пороге демографической катастрофы
Мир оказался на пороге демографической катастрофы. Об этом заявил замруководителя администрации президента России Максим Орешкин, передает РИА Новости.
Орешкин высказался об одном из основных трендов развития человечества - «тренде на демографическую катастрофу».
«Пик населения уже не так далек, это примерно, по нашим оценкам, 2046 год, и может случиться даже чуть раньше», - указал он.
Замглавы президентской администрации подчеркнул, что население Земли достигнет в лучшем случае 9 млрд человек и начнет сокращаться. Сейчас на планете около 8,2 млрд жителей, мир «недалеко от пикового значения». Как отметил Орешкин, численность населения в целом продолжает расти, но этот процесс замедляется с каждым годом.
Ранее президент Владимир Путин назвал улучшение демографии приоритетной задачей для России.