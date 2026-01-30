Страна ЕС решила обойти запрет на поставки газа из России

Венгрия не намерена выполнять запрет Евросоюза на поставки российского газа. Правительство рассматривает различные пути обхода решения ЕС, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

© EPA/ТАСС

Как сказал Орбан в эфире радиостанции Kossuth, в противном случае закупать газ в других странах придется по гораздо более высоким ценам. В результате расходы венгерских семей на услуги ЖКХ вырастут в три раза. Премьер Венгрии подчеркнул, что ЕС не может вводить такой запрет, поскольку все члены сообщества имеют право проводить собственную энергетическую политику.

Правительство Венгрии ранее заявляло, что оспорит в суде принятое Советом ЕС решение о запрете поставок российского газа. Как только решение будет официально опубликовано и вступит в силу, иск будет подан в Суд ЕС. Венгрия намерена сделать это одновременно со Словакией.