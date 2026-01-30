Трамп объявил имя кандидата на пост главы ФРС

$76.0390.98

Трамп объявил о выдвижении Кевина Уорша на пост нового главы ФРС США

Американский лидер Дональд Трамп объявил, что выдвигает бывшего члена совета управляющих Федеральной резервной системы Кевина Уорша на пост нового главы ФРС США.

© Global Look Press
«Я рад объявить, что выдвигаю кандидатуру Кевина Уорша на пост председателя совета управляющих Федеральной резервной системы», — написал он в соцсети Truth Social.

Трамп выразил уверенность, что Уорш, возможно, станет лучшим председателем ФРС США.

Как напоминает телеканал ABC, срок полномочий нынешнего главы ФРС США Джерома Пауэлла истекает в мае текущего года.

Трамп ранее выразил надежду, что Пауэлл вскоре покинет свой пост.

Пауэлл, в свою очередь, заявил, что Минюст угрожает ему уголовным обвинением на фоне давления со стороны Белого дома.