Инфляция в России сегодня: темпы роста и прогнозы

По данным Росстата, инфляция в России за период с 20 по 26 января составила 0,19%, что ниже 0,45% неделей ранее, но с начала января показатель достиг 1,91%. Годовая инфляция снизилась до 6,43%. О ситуации с ценами в России — в материале «Рамблера».

Основной вклад внесло подорожание продовольствия, особенно овощей и фруктов (+2,0% за неделю), максимальный рост у огурцов (+4,6%). Среди прочих продуктов заметно подорожали водка (+1,6%) и говядина (+1%), передает «Финам».

В сегменте непродовольственных товаров скачков не наблюдалось, рубль укрепился, что снизило цены на импортные товары. Цены на топливо остались стабильными. В услугах рост цен был точечным: плата за жилье выросла на 1,1%, коммунальные тарифы изменились умеренно, а отдых в ОАЭ и на Черноморском побережье подешевел на 4,3% и 3,3% соответственно.

Январское ускорение инфляции обусловлено сезонными факторами и административными решениями. Давление со стороны продовольствия нивелируется стабильностью других сегментов.

Данные Минэкономразвития

По данным Министерства экономического развития России, годовая инфляция в стране упала с 6,47% до 6,43% к 26 января. Цены на продукты питания выросли меньше: общий рост составил 0,37%, включая 1,95% на фрукты и овощи и 0,24% на остальные товары. Цены на непродовольственные товары снизились на 0,02%. Стоимость услуг также увеличивалась медленнее, чем раньше, на 0,22%.

Прогноз по ценам

Прогноз инфляции на 2026 год — 4,8–5,5%. По мнению экспертов, Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 16% до устойчивого снижения инфляции. Регулятор должен дождаться, пока недельные темпы инфляции устойчиво замедлятся, а инфляционные ожидания среди населения и бизнеса снизятся, прежде чем продолжить смягчение денежно-кредитной политики, отмечают аналитики.

Российская инфляция теперь учитывает отдых в Дубае и на Черном море

Росстат пересмотрел методику расчета инфляции, включив в него поездки в Объединенные Арабские Эмираты и на Черное море, пишет postnews.ru. В прошлом году Эмираты посетили 2,5 миллиона россиян, что на 23 процента больше, чем в предыдущем. Отпуск в Дубае зачастую обходится дешевле, чем в Турции, где цены значительно выросли. Однако сезонность и изменения в стоимости туров могут влиять на точность измерения инфляции.

Аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова считает включение этих трат оправданным, так как путешествия стали частью бюджета среднего класса. С начала 2024 года путевки подорожали на 10–15%, что увеличило инфляцию до 2%. Это влияет на решения Центробанка по ключевой ставке, определяющей проценты по кредитам и ипотеке.

За прошедший год российские туристы потратили на зарубежные путешествия 48 миллиардов долларов, что на 22% превышает показатель 2022 года. Россия заняла одно из первых пяти мест в мире по темпам роста туристического потока, однако доходы от иностранных туристов остались на уровне 8,8 миллиарда долларов.