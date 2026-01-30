США впервые с 2023 года поставили в Россию трикотаж
В конце 2025 года возобновились поставки трикотажных тканей из Соединенных Штатов на российский рынок, прерванные более двух лет назад.
Как сообщает РИА Новости, в ноябре объем экспорта превысил 12 тысяч долларов. Речь идет о трикотажных полотнах, произведенных машинным или ручным вязанием из окрашенных синтетических волокон.
Предыдущая поставка трикотажа из Соединенных Штатов в Россию была зафиксирована в апреле 2023 года и оценивалась в 422 тысячи долларов.
В минувшем году самыми крупными импортерами американского трикотажа выступили Мексика, Никарагуа и Доминиканская Республика. В первую пятерку основных покупателей также вошли Гватемала и Гондурас.