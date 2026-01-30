В Европе бьют тревогу: ожидается самый большой рост цен на газ

Январь оказался сложным месяцем для европейского газового рынка. После резкого похолодания и истощения подземных хранилищ цены на природный газ в Европе выросли за месяц на 38%, достигнув максимума с лета 2023 года, передает Bloomberg.

На рост котировок повлияли сразу несколько факторов: аномальные холода в США, которые сократили объемы экспорта СПГ, сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке и низкий уровень запасов газа в европейских хранилищах.

Фьючерсы на газ с поставкой в марте на хабе TTF в Нидерландах выросли до 38,77 евро за мегаватт-час. Погодные прогнозы на ближайшие две недели указывают на похолодание на севере Европы и штормы на юге, что поддерживает спрос.

Аналитики Energy Aspects предупреждают о высоких ценовых рисках из-за волатильности погодных условий. Трейдеры также следят за геополитической ситуацией, включая обстановку в Иране.

Параллельно импорт сжиженного природного газа в Китай растет третий месяц подряд, увеличивая конкуренцию за поставки. При этом, по прогнозам BloombergNEF, роль газа в энергобалансе Южной Кореи может снизиться из-за возобновления работы атомных электростанций.