Дефицит бюджета в Китае рекордно вырос

Ускорение роста социальных расходов властями Китая привело к тому, что по итогам года дефицит бюджета второй экономики мира достиг рекордного уровня. Об этом со ссылкой на данные Минфина КНР сообщает Bloomberg.

© Lenta.ru

Совокупные расходы государственных средств выросли на четыре процента и оказались выше доходов на 12,7 триллиона юаней (1,8 триллиона долларов). При этом расходы в области образования, социального обеспечения и здравоохранения были повышены на 9,5 процента.

Как объясняется в материале, во многом такая щедрость связана с желанием Пекина стимулировать экономический рост за счет потребления. Ради этой цели власти внедряли общенациональные денежные выплаты семьям в качестве стимула к рождению детей.

Вместе с тем значительную часть расходов бюджета пришлось направить на рефинансирование долгов местных органов власти для предотвращения их дефолтов. Руководство КНР пытается снизить опасения по поводу так называемого скрытого долга, который сдерживает инвестиции и заставляет инвесторов опасаться вложений в китайскую экономику.

Ранее инвестиционный банкир Евгений Коган рассказал, что размер реального государственного долга Китая по отношению к ВВП уже сравним с американским, если учитывать скрытые долги. Речь идет об обязательствах в рамках механизма LGFV — это заимствования местных бюджетов, которые проводились через инвестиционные компании.

Из-за кризиса на рынке недвижимости механизм перестал работать, и регионы остались с обязательствами, которые не могут выполнить. По приблизительным подсчетам, поскольку официальной статистики такого долга нет, в совокупности долг китайских властей разных уровней уже достигает 125 процентов от ВВП.