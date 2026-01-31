На рынке золота и серебра произошел полноценный обвал

События 30 января на американской товарной бирже Comex, несомненно, войдут в историю глобального рынка драгметаллов. Вечером, ближе к закрытию торгов, золото, официально и негласно считающееся «тихой гаванью», подешевело на 12,22%, до отметки в $4700 за тройскую унцию. Фьючерс на другой защитный актив, серебро, упал на 35,32%, до $74,01 за унцию. То есть, произошёл классический обвал, какого не было долгие десятилетия. Можно сказать, что цены скатились, сверглись с американских горок почти в прямом смысле слова.

На этот «аттракцион» они неуклонно взбирались все предыдущие месяцы, в том числе, в течение 2025 года. Рынок, который ранее демонстрировал почти вертикальный рост, в какой-то момент стал проявлять признаки перегрева. Только с начала января февральский фьючерс на золото подорожал на 20% (самый большой месячный прирост с 1999 года!), а мартовский на серебро – на 66% за этот же период. Поскольку интерес к драгметаллам со стороны инвесторов и перекупщиков не ослабевал, это затяжное ралли и спекулятивный ажиотаж сформировали крайне шаткую, аномально напряженную ситуацию. Перелом не мог не наступить, оставалось только дождаться триггера.

Непосредственным поводом для разворота, для тотальной распродажи активов оказалось в итоге заявление президента США Дональда Трампа о смене нынешнего председателя ФРС Джерома Пауэлла. Источники Bloomberg указывали на Кевина Уорша (который считается «инфляционным ястребом») в качестве новой кандидатуры Трампа, что вскоре подтвердилось. Это снизило опасения инвесторов относительно неколебимости и независимости Федрезерва, рисков быстрого снижения ключевой ставки (ФРС накануне сохранил её на уровне 3,5-3,75% годовых) и нового витка инфляции в США.

Доллар, в свою очередь, прервал падение: индекс DXY, который показывает отношение стоимости «американца» к корзине из шести мировых валют (евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк), поднялся с 95,7 до 96,4 пункта. В-общем, для рыночных игроков наступил час Х, когда они, взвесив все «за» и «против», решили наконец зафиксировать прибыль после январского всплеска цен на драгметаллы. В принципе, после таких подъемов цены почти никогда не уходят в боковик на максимумах, а корректируются вниз. Что, собственно, случилось сейчас.

Мы попросили экспертов дать свою оценку ситуации и спрогнозировать её дальнейшее развитие.

Александр Шнейдерман, руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс»:

«Произошедшее в пятницу, 30 января, вполне можно назвать полноценным рыночным обвалом. Хотя по своей природе он носит не фундаментальный, а, в первую очередь, технический и психологический характер. Однодневное снижение цены на золото на 12% является экстремальным даже по меркам высоковолатильных товарных рынков и объективно относится к числу крупнейших движений за десятилетия. Масштаб и скорость падения позволяют говорить именно об обвале, а не о рядовой коррекции. Ключевым триггером стала номинация Дональдом Трампом Кевина Уорша на пост главы ФРС. В итоге рынки резко сменили ожидания: Уорш воспринимается как «инфляционный ястреб», сторонник жесткой денежно-кредитной политики и сдерживания инфляции любой ценой. Это мгновенно привело к укреплению доллара, росту доходностей американских гособлигаций и пересмотру всей логики инвестирования, основанной на концепции дешевых денег. Именно эта концепция в последние месяцы подпитывала бурный рост драгметаллов, особенно серебра. Подчеркну, что фундаментальных причин для столь резкой распродажи не возникло... В краткосрочной перспективе высокая волатильность сохранится. Уже на следующей неделе рынки будут реагировать на данные по рынку труда США, итоги заседаний ведущих центробанков и макроэкономическую статистику. При отсутствии новых жестких сигналов со стороны ФРС вероятна техническая стабилизация и частичное восстановление котировок. Главный урок - после реактивного роста неизбежны обвалы цен даже по защитным активам на фоне обострившихся геополитических рисков».

Денис Астафьев, глава финтех-платформы SharesPro:

«Скорее, речь идёт о резкой коррекции, нежели об обвале. После стремительного роста рынок был перегрет, и фиксация прибыли стала неизбежной. Золото за короткий период снизилось примерно на 10–12%, серебро — на треть, а основным триггером стала смена ожиданий по денежно-кредитной политике США. Дополнительное давление на ситуацию оказало укрепление доллара: после обновления локальных минимумов он восстановился, и часть инвесторов традиционно вышла из драгметаллов в пользу валюты. Такая логика для рынка вполне стандартна. Важно понимать, что происходящее укладывается в рамки долгосрочного восходящего тренда. Коррекции подобного масштаба обычно сопровождаются ростом волатильности и сомнениями в дальнейшем движении, что временно сдерживает цены и приводит к консолидации. Для российской экономики эффект от снижения котировок ограничен: оценка стоимости монетарного золота могла временно сократиться на десятки миллиардов долларов из-за переоценки, однако уровень резервов остаётся исторически высоким. Для золотодобывающих компаний РФ текущее движение цен также не критично — даже при стабилизации котировок на более низких уровнях отрасль сохраняет высокую рентабельность. Базовый сценарий на обозримую перспективу — фаза консолидации с последующим возвратом к росту. Фундаментальные факторы, включая геополитическую неопределённость, дедолларизацию и устойчивый спрос на драгметалл со стороны мировых центробанков, по-прежнему остаются в силе».

Никита Масленников, ведущий эксперт Центра политических технологий:

«В начале 2025 года цена на золото составляла около $3 тысяч за унцию, причем аналитики прогнозировали рост до $3600-3800 к декабрю. Однако в реальности желтый металл подорожал почти на 30%, а серебро - почти на 70%, то есть, в еще более аномальной степени. Стало очевидно, что в силу фундаментальных и технических факторов перегрев дошел до некой крайней точки, и что рыночная ситуация требует коррекции. Цены разгонялись на фоне нарастания геополитической неопределенности, событий вокруг Венесуэлы, Ирана, Гренландии, Кубы, рисков схлопывания пузыря на рынке искусственного интеллекта и ужесточения пошлин США на европейские товары, волатильности нефтяных котировок, и так далее. Все эти факторы толкали доллар вниз, а я хочу напомнить об обратной железобетонной закономерности: если американская валюта крепнет, то золото дешевеет. В итоге получилось то, что получилось. 29 января цены на золото превысили $5600 за унцию, а дальше случились два обстоятельства. Во-первых, ФРС оставила ставку на текущем уровне 3,5-3,75% годовых, во-вторых, Трамп озвучил имя кандидата на должность нового главы американского регулятора. В результате цены начали корректироваться вниз, поскольку были перегреты очень основательно. Это все равно бы произошло, но рынки отреагировали на Кевина Уорша, в прошлом – члена Совета управляющих ФРС. Он известен как человек грамотный, с независимой позицией, не подверженный политическим влияниям, руководствующийся исключительно экономическими данными и базовыми трендами. Поскольку ожидания снижения ставки на 100 базисных пунктов не оправдались, все поняли, что обвала доллара не будет, а значит, следует зафиксировать прибыль здесь и сейчас. Ну и началась распродажа золота. Масштаб падения всегда определяется предыдущим масштабом взлета. Что дальше? По мнению большинства аналитиков, цены войдут в рабочий коридор от $4400 до $5400 за унцию, и «устаканятся» в нём до конца года».

Сергей Дроздов, финансовый аналитик:

«Я много раз говорил, что не нужно покупать ни золото, ни серебро на таком росте. Спрогнозировать, где он закончится не представляется возможным, а застрять на максимумах будет очень больно. Очень много игроков по всему миру включились в довольно опасную игру под названием «вечный рост» и разогнали цену на драгметаллы в космос. Однако, как показывает практика, экспоненциальный рост всегда заканчивается одинаково. Плюс ко всему, серебро торгуется, в том числе, через фьючерсы, а значит с плечом. Вот и результат. На фондовых, сырьевых и товарных рынках такое бывает. Например, в случае с нефтью самое драматическое падение было в 2020 году, когда цена на сорт WTI даже уходила в минус».

Алексей Зубец, директор Центра исследований социальной экономики: