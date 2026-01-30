Минфин прокомментировал сообщения СМИ о лимите на внесение наличных в банкоматы

Пресс-служба Министерства финансов России прокомментировала сообщения СМИ о подготовке ограничений на внесение наличных в банкоматы.

"Министерством в рамках плана по обелению экономики подготовлены различные меры, которые переданы для проработки в Аппарат Правительства, ЦБ и Росфинмониторинг", - сказано в ответе пресс-службы Минфина на запрос "Российской газеты".

Ранее "Интерфакс" со ссылкой на источник сообщил, что Минфин подготовил законопроект, в котором предлагается ограничить внесение наличных на счет или вклад через банкомат.