Названы лидирующие по продажам пива регионы России

Лидерами по продажам пива в России стали в 2025 году Москва, а также Московская и Свердловская области с 45,6, 35 и 27,1 миллионами декалитров соответственно. Возглавившие список регионы со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля назвало агентство ТАСС.

В публикации отмечается, что в топ-5 по объему рынка также вошли Краснодарский край с 23,9 миллиона декалитров и Санкт-Петербург с 17,5 миллиона.

Общий объем продаж пива в России в прошлом году снизился почти на 17 процентов, составив 607 миллионов декалитров. В то же время показатели отечественного рынка сидра, пуаре и медовухи выросли год к году на 5 процентов, до 13,06 миллиона декалитров.

Ранее сообщалось, что вслед за снижением продаж крепкого алкоголя в России сократилось производство водки, а также этилового спирта.