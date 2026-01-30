ЕС задумался об отказе от потолка цен на российскую нефть

Евросоюз может заменить потолок цен на нефть из России на другую меру
Евросоюз рассматривает возможность заменить потолок цен на российскую нефть на полный запрет морских перевозок для нефтепродуктов из РФ. Об этом сообщает Bloomberg.
Как сообщает издание, новая мера может включать в себя запрет для европейских компаний на предоставление всех услуг, которые необходимы для перевозки российской нефти. К таким услугам относится страхование, транспортировка и прочие.
«Евросоюз рассматривает предложение заменить ограничение цен на российскую нефть запретом на морские перевозки в рамках последнего пакета санкций против Москвы», — сообщает издание.
При этом источник сообщает, что некоторые страны уже выступили против этой инициативы. Помимо этого, в новом пакете антироссийских санкций может содержаться ряд ограничений против российских банков и нефтяных компаний.
Ранее сенат США поддержал законопроект о санкциях против теневого флота России.