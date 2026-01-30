В «Газпроме» предупредили Европу о серьезной проблеме

Российская энергетическая компания «Газпром» заявила, что страны Европы отобрали уже более 81% газа из подземных хранилищ (ПХГ). Об этом сообщает пресс-служба компании.

По информации «Газпрома», при подготовке к отопительному сезону в Европе из ПХГ было отобрано более 81% газа. К примеру, уровень заполненности ПХГ в Нидерландах упал до 27,8%. Это стало рекордно низким значением для этой даты за всю историю наблюдений.

«Во Франции и Германии запасы газа также находятся на самых низких уровнях для 28 января», — заявили в «Газпроме».

При этом в компании добавили, что при снижении запасов в ПХГ уменьшается и их производительность.

«Европа продолжает активно расходовать газ из хранилищ. Отобрано уже более 81% от объема, закачанного при подготовке к отопительному сезону. Напомним, что технологически сокращение запасов газа в ПХГ снижает их производительность», — добавили в компании.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не будет выполнять запрет Евросоюза на поставки российского газа.