На рынке металлов случился самый крупный исторический обвал: золото упало на 13,6% и опустилось ниже 4700 долларов за унцию, серебро упало более чем на 35% и опустилось ниже 74 долларов за унцию, пишет Bloomberg.

Платина упала на 27,25%, 2100 долларов за унцию, палладий — на 21,5%, 1700 долларов за унцию, стерев $85 млрд. Это первое такое масштабное падание за один. Всего за 36 часов с фондового рынка было стерто более 9 триллионов долларов.

Падение стоимости драгметталов было вызвано восстановлением доллара после сообщения о том, что администрация Дональда Трампа готовится выдвинуть кандидатуру Кевина Уорша на пост председателя ФРС, что позже подтвердилось. Рост доллара подорвал настроения инвесторов, которые вкладывались в металлы после того, как президент США дал понять, что готов допустить ослабление валюты.

Падение цен на металлы также привело к снижению стоимости акций крупных горнодобывающих компаний, в том числе ведущих производителей золота Newmont Corp., Barrick Mining Corp. и Agnico Eagle Mines Ltd., акции которых упали более чем на 8% на торгах в Нью-Йорке.