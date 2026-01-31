Постсоветская страна рекордно увеличила поставки российской нефти

Поставки российской нефти в Грузию увеличились в 2025 году более чем в 16 раз. Об этом свидетельствует анализ РИА Новости данных грузинской таможни и платформы Comtrade.

Отмечается, что поставки топлива достигли рекордных 95,8 миллиона долларов. В общей сложности объем импорта за год вырос с 10,5 тысяч тонн до 225,3 тысячи тонн.

В январе 2025 года Грузия импортировала из России более 78,2 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, что в 1,5 раза больше аналогичного показателя 2024 года. На поставки из России пришлось более половины от количества приобретенных закавказским государством нефти и нефтепродуктов.

В октябре 2025 года новый нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Кулеви» в Грузии закупил 105,3 тысячи тонн российской нефти. Сырье разгрузили на нефтеналивном терминале Kulevi Oil, предназначенном для перегрузки нефти и нефтепродуктов из Туркменистана, Казахстана и Азербайджана в Европу