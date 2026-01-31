Стоимость фьючерса на золото опускалась ниже пяти тысяч долларов

Биржевые цены на серебро резко снизились после достижения рекордных значений, при этом котировки золота в ходе торгов опускались ниже отметки пять тысяч долларов за унцию. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex.

По информации торгов за 30 января, на минимуме золото подешевело на 7,09 процента и достигло уровня 4975 долларов за унцию.

В тот же день фьючерсы на серебро с поставкой в марте упали на 16,87 процента по сравнению с показателями 29 января. На минимуме цена снизилась до 95,12 доллара за унцию, опустившись ниже 100 долларов впервые с 23 января, передает портал.

16 октября 2025 года цена золота на бирже установила очередной рекорд: в этот день стоимость одной тройской унции резко увеличилась, превысив отметку 4300 долларов. Но позднее график начал двигаться вниз, и уже спустя 15 минут показатель составил примерно 4274 доллара.

Предыдущий исторический максимум золота зафиксировали днем ранее: 15 октября стоимость унции составила 4200 долларов и продолжила расти. Фьючерс на серебро с поставкой в декабре также показал рост: его цена увеличилась более чем на один процент и составила 51 доллар и 19 центов за унцию.