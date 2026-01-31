Украина к 1 февраля обязана выплатить МВФ почти $188 млн

Украина к воскресенью, 1 февраля, обязана выплатить Международному валютному фонду (МВФ) почти $188 млн, следует из данных графика платежей на сайте организации.

К 1 февраля Украина должна погасить четыре платежа, включая выплаты по обслуживанию задолженности и взносы за пользование средствами фонда, общим объёмом более 136 млн SDR (специальные права заимствования).

Согласно официальному курсу МВФ на 27 января, один SDR равен $1,379. Таким образом, размер обязательного платежа Украины составляет около $187,6 млн.

Ранее депутат Верховной рады Украины Даниил Гетманцев заявил, что «рычал как лев» по совету главы МВФ Кристалины Георгиевой, но ему это не помогло.

В середине января Украина уже просрочила многомиллионную выплату МВФ.