Россия нашла альтернативу европейскому газовому рынку

После энергетического «развода» с ЕС Россия будет увеличивать поставки сжиженного газа в КНР, а также искать новые рынки сбыта в Азии. Такие шаги позволят сохранить газовый экспорт как минимум на нынешнем уровне. Об этом рассказал главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов, пишет URA.RU.

Эксперт отметил, что газопровод «Сила Сибири» уже вышел на проектную мощность, опережая график. В 2026 году объем поставок по нему в Китай вырастет до 38 млрд кубометров.

Также Россия наращивает экспорт трубопроводного газа в Узбекистан и Казахстан. В этих республиках есть дефицит энергоресурсов, особенно зимой. География поставок в Азию будет расширяться.

«Индия, Бангладеш, Пакистан хотят получать российский СПГ. Но это вопрос цены: они готовы приобретать его при условии предоставления существенных скидок», — сказал Громов.

По его словам, газовый «развод» c Европой вызовет «дополнительные ценовые дисконты».

На этой неделе чиновники Брюсселя утвердили запрет газового импорта из РФ с 2027 года. Глава Словакии Роберт Фицо назвал данный шаг «идеологической глупостью» и отметил, что Братислава и Будапешт подают иск против Еврокомиссии.