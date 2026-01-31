Поставки российской нефти в Грузию выросли в 16 раз за 2025 год

Экспорт российской нефти в Грузию по итогам прошлого года увеличился в 16 раз до рекордных $95,8 млн, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные таможенной службы страны и платформы Comtrade.

В абсолютном выражении объём за 2025 год вырос с 10,5 тыс. до 225,3 тыс. т. Предыдущий максимум был зафиксирован в 2016 году, когда Тбилиси закупил 39,6 тыс. т нефти на сумму $10,8 млн.

Пик спроса пришёлся на октябрь минувшего года, когда грузинские компании приобрели 99 тыс. т нефти на $46,7 млн. В декабре объёмы поставок составили 91,7 тыс. т общей стоимостью $35,8 млн.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о росте экспорта российских нефтепродуктов на фоне публикации Bloomberg, где журналисты сообщали о том, что поставки нефти из России выросли в декабре до четырёхмесячного максимума.