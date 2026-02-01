Ван лав российский эксклав: как и почему растет туризм в Калининградской области

Как вырос туристический поток в Калининградской области По информации Ассоциации туроператоров России, интерес к самому западному региону страны превысил прогнозы как властей, так и представителей бизнеса. Ссылаясь на данные губернатора Алексея Беспрозванных, аналитики отмечают, что фактический рост турпотока составил 13,4 % относительно 2024 года, хотя изначально ожидалось увеличение лишь на 9 %. Официальная статистика Росстата подтверждает этот тренд: с января по ноябрь 2025 года в отелях и других коллективных средствах размещения области остановились 816 тысяч человек. Это на 11,2 % больше, чем за тот же период прошлого года. Специалисты подчеркивают, что приток как организованных групп, так и самостоятельных путешественников оставался стабильным не только в летние месяцы, но и в межсезонье. Почему в Калининградской области растет туризм Алексей Беспрозванных заявил, что зафиксированный рост является системным достижением, а не случайным всплеском. Согласно предварительным расчетам, число гостей увеличилось с 2,2 млн в 2024 году до 2 млн 450 тысяч в 2025-м, при этом итоговые цифры могут еще вырасти после завершения всех подсчетов. Глава региона отметил, что область стала привлекательной для путешественников не только в летний период, но и в межсезонье, что свидетельствует о качественном изменении структуры спроса. Новым импульсом для развития отрасли станет празднование 80-летия Калининградской области в 2026 году. Власти подготовили масштабную программу, включающую около 400 различных мероприятий: от фестивалей и выставок до крупных деловых форумов. Одновременно с этим в регионе начинается реализация масштабного инфраструктурного проекта «Калининград – 80–85». Эта долгосрочная программа нацелена на комплексную модернизацию муниципалитетов. В приоритете – благоустройство парков, создание современных зон отдыха и обновление общественных пространств по всей области. В правительстве подчеркивают, что данные меры направлены на повышение качества жизни местного населения и создание комфортных условий для туристов. Текущая стратегия развития региона призвана закрепить успех последних лет и превратить Калининградскую область в круглогодичный туристический центр федерального значения. Фото: ФедералПресс / Анна Крючкова