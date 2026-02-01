Госдолг Германии достиг рекорда после санкций ЕС против России

Государственный долг Германии на фоне санкций Евросоюза (ЕС) против России вырос практически на пятую часть с первого квартала 2021 года и достиг в третьем квартале 2025 года исторического рекорда. Об этом пишут РИА Новости.

В третьем квартале прошлого года немецкий госдолг составил 2,79 триллиона евро, когда в первом квартале 2021 года он был 2,38 триллиона евро. Соответственно, сумма заимствований выросла за этот период на 17,3 процента.

Одним из пунктов в немецком бюджете является помощь Украине в рамках политики ЕС. Германия за этот период выделила Киеву 1,7 миллиарда долларов.

Илья Русяев, бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб», отметил, что растущий государственный долг опасен для Германии.

«Рост процентных расходов съедает бюджетный маневр, меньше места для инвестиций и социальных расходов без новых заимствований», — пояснил эксперт.

Ранее стало известно о том, что размер государственного долга Украины в пересчете на одного человека достиг рекордного показателя и составил 7293 доллара.