В Греции заявили об уклонении ряда стран ЕС от «зеленой» энергетики в пользу нефти и газа

Греция, Италия и Кипр возвращаются к геологоразведке для добычи нефти и постепенно отказываются от «зеленых» стратегий, связанных с возобновляемыми источниками энергии. Об этом заявил генеральный директор греческой энергетической компании Energean Group Матиос Ригас в интервью британскому изданию Financial Times.

По его словам, еще пять-семь лет назад в Греции только и говорили о «зеленых» инвестициях, в частности о закрытии электростанций, работающих на буром угле. В настоящее время одним из пунктов обсуждений является скважина, которую Греция будет бурить на западе совместно с американской ExxonMobil.

Ригас также сообщил, что и власти Италии активно обсуждают проведение работ по геологоразведке, хотя несколько лет назад также не рассматривали подобные темы. Так, новый закон, запрещающий проведение новых геологоразведывательных работ, был отменен в Италии по решению суда.

Глава Energean Group выразил мнение, что ряд европейских столиц «последние несколько лет избирали неверный курс» в рамках инициатив по поддержке возобновляемых источников энергии.

В прошлом году Еврокомиссия поддержала соглашение Греции и ExxonMobil о разведке газа на шельфе в Ионическом море, чтобы окончательно отказаться от российского газа.

Американская компания подписала соглашение об участии в консорциуме компаний Energean и Helleniq Energy для разведочного бурения на шельфовом блоке «Участок-2» в Ионическом море у западного побережья Греции.