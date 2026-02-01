Китай уступил Израилю место в пятерке главных импортеров водки из РФ

Израиль стал экспортировать больше русской водки, чем Китай. Эти страны заняли пятую и шестую строчку в неофициальном рейтинге поставок. Первые 4 места принадлежат бывшим республикам СССР. На это указывают новые данные федерального центра «Агроэкспорт», сообщает РБК.

Лидером по закупкам русской водки уже второй год является Казахстан. В 2025-м республика нарастила поставки с 22 млн до 25 млн долларов.

Далее следуют республики Закавказья. В Грузию отправили водочной продукции на 6,5 млн долларов, примерно сопоставим экспорт в Азербайджан и Армению.

На пятом и шестом месте — Израиль и КНР.

Накануне в России отметили День русской водки — 31 января 1865 года Дмитрий Менделеев защитил докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою».