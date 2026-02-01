В Берлине бесплатно раздают картошку из-за ее рекордного урожая

В Берлине фермер организовал бесплатную раздачу картофеля всем желающим благодаря рекордному за 25 лет урожаю. Об этом рассказала газета The Guardian.

Сообщается, что щедрая акция получила название "4000 тонн", а ее организатором стала одна из газет немецкой столицы вместе с экологической поисковой системой Ecosia.

"Бесплатные столовые, приюты для бездомных, детские сады, школы, церкви и некоммерческие организации - все они получили свою порцию помощи", - отмечает издание.

"Даже Берлинский зоопарк принял участие в "спасательной миссии", забрав тонны картофеля, который в противном случае был бы отправлен на свалку или использован для производства биогаза", - подчеркнула The Guardian.

Как добавляет издание, берлинцы активно приезжают с ведрами, рюкзаками, мешками и тележками, чтобы задаром набрать себе картофеля. Всего же по всему Берлину разместили 174 пункта, где картошку раздают абсолютно бесплатно.