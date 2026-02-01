В одной стране начинается топливный кризис из-за действий США

Жители Кубы ощущают серьезный дефицит топлива. Блокада острова американцами и прекращение поставок может стать катастрофой для национальной инфраструктуры, пишет The Guardian.

Издание пишет, что кубинцы уже сейчас испытывают сложности. На автозаправках возникли очереди, топливо продают только за доллары, цены растут.

«Вскоре бензин даже за доллары может стать недоступным. Соединенные Штаты заявили, что обеспечат прекращение поставок топлива на осажденный остров»,— отмечает The Guardian.

Аналитики Kpler подсчитали, что топливо закончится через три недели, если больше не прибудет танкеров. В этом году на остров доставили только 84,9 тыс. баррелей нефти из Мексики.

Хорхе Пиньон, эксперт по энергетике из Техасского университета, считает, что дизель — ключевой фактор:

«Если его запасы на Кубе иссякнут, последствия будут катастрофическими, поскольку дизельное топливо используется в перевозках, на железной дороге, в сельском хозяйстве, промышленности, водообеспечении и переработке сахарного тростника».

От дизельного топлива также зависит система электроснабжения, которая и так сейчас работает с перебоями.

В минувшую пятницу президент Кубы Мигель Диас-Канель обвинил Трампа в попытке задушить остров, написав в соцсетях: