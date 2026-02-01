Си Цзиньпин выступил с неожиданной инициативой

Председатель КНР Си Цзиньпин призывает к тому, чтобы юань получил статус мировой резервной валюты. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Как отмечается, Си заявил, что Китаю необходимо создать «мощную валюту», которая могла бы широко использоваться в международной торговле, на инвестиционном и валютном рынках. Газета пишет, что руководство Китая давно стремится к интернационализации юаня.

Китайский лидер также отметил, что стране нужен «мощный центральный банк», чтобы управлять денежно-кредитной политикой, а также конкурентоспособные финансовые институты, которые будут способны привлекать глобальный капитал и оказывать влияние на мировые цены.

Названы причины укрепления курса рубля

До этого директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко заявил, что российский рубль в паре с китайским юанем сохраняет поддержку благодаря умеренному внутреннему спросу на иностранную валюту и текущей денежно-кредитной политике Центробанка РФ. Эксперт при этом отметил, что в конце января сохранялся ряд рисков, включая инфляцию, геополитическую напряженность и новые ограничения в торговле с КНР, которые способны повлиять на динамику валютной пары.