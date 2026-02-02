Венесуэла впервые начала экспорт сжиженного газа

Венесуэла впервые в своей истории экспортировала партию сжиженного нефтяного газа.

Об этом сообщила уполномоченный президент республики Дельси Родригес в Telegram-канале.

«Горжусь тем, что могу поделиться этим моментом: из Венесуэлы вышел корабль Chrysopigi Lady с первым грузом сжиженного нефтяного газа», — написала Родригес.

Конкретный получатель ресурсов пока не разглашается.

30 января американские власти разрешили юридическим лицам, зарегистрированным на территории Соединённых Штатов, осуществлять добычу, экспорт, закупку и продажу венесуэльской нефти.