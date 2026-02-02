США начали расплачиваться за арест российских активов

Бурный рост цен на золотого и серебро стали прямым следствием падения общего уровня доверия к мировой долларовой системе.

Об этом заявил известный российский экономист Михаил Хазин, сообщает ИА DEITA.RU.

Как объяснил эксперт, как только действующая американская администрация перегнула палку в своей внешней политики, желание денежных властей большого количества самых разных страны по всему миру диверсифицировать свои запасы перешло последний рубеж.

Так, если ещё несколько лет назад доллар США считался наиболее надёжным защитным активом, в котором стремились хранить основную массу своих сбережений большинство институциональных игроков, то сегодня происходит резкий слом этой парадигмы.

В настоящий момент на фоне геополитических авантюр руководства Америки, всё больше стран активно пополняют свои резервы за счёт закупки драгоценных металлов, что фактически моментально выливается в стремительный рост их стоимости.