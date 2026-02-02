Импорт медприборов из России в США вышел на максимум с 2022 года

Поставки медицинских и ветеринарных приборов из России в Соединенные Штаты достигли максимальных показателей за последние три с половиной года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статистической службы.

Согласно подсчетам, в ноябре объем закупок такой продукции составил 216,7 тыс. долларов — это наивысший уровень с марта 2022 года. По сравнению с предыдущим месяцем поставки выросли втрое, а в годовом выражении — почти в четыре раза.

В структуре импорта значатся электродиагностическая аппаратура и комплектующие к ней на сумму 19 тыс. долларов, стоматологические приборы и устройства — на 17,2 тыс. долларов, а также другие виды медицинского оборудования, не уточненные по наименованиям, на 180,5 тыс. долларов.

Всего за 11 месяцев прошлого года США импортировали из России медицинские и ветеринарные приборы на 809,5 тыс. долларов. Это на 32 процента больше, чем за аналогичный период 2024 года.

При этом сохраняется и встречный поток поставок. Соединенные Штаты продолжают экспортировать медицинское оборудование в Россию. В ноябре объем таких продаж вырос в 1,8 раза по сравнению с октябрем и на 21 процент в годовом выражении, достигнув 8,9 млн долларов. Этот показатель стал максимальным с сентября 2024 года.