США возобновили экспорт ювелирных изделий в Россию

Соединённые Штаты в ноябре впервые почти за четыре года возобновили экспортные поставки ювелирных изделий на российский рынок.

© EPA/ТАСС

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статистической службы.

В ноябре Россия импортировала из США партию ювелирных украшений на сумму $322,5 тыс.

Это первая зафиксированная поставка подобной продукции с февраля 2022 года. Тогда объём экспорта американских изделий в Россию оценивался в $1,8 млн.

Для сравнения, крупнейшими мировыми импортёрами украшений из США по итогам неполного 2025 года стали Гонконг с показателем $2,4 млрд и Швейцария, закупившая изделий на $1,3 млрд.

Также в пятёрку лидеров вошли Индия, Япония и Великобритания.

Ранее сообщалось, что поставки медицинского и ветеринарного оборудования из России в Соединённые Штаты достигли максимального уровня за последние три с половиной года.