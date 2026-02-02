$75.7390.47

Европа закупила рекордное количество СПГ в январе

Газета.Ru

В январе Европа обновила рекорд объемов импорта сжиженного природного газа (СПГ) для данного месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Отмечается, что потоки СПГ из европейских терминалов в газотранспортную систему Евросоюза оставили около 12,7 млрд кубометров. Рост составил 22% к январю 2025 года.

Согласно данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), среди источников получения газа Европой поставки СПГ занимают второе место, или 27,7%. На первом месте остается отбор из подземных газовых хранилищ, на третьем — поставки из Северного моря (в основном газ Норвегии). Еще 5,1% объемов импорта газа составляют поставки из Северной Африки.

30 января агентство Bloomberg писало, что в Европейском союзе растет беспокойство из-за зависимости от сжиженного природного газа (СПГ) из Соединенных Штатов.

Глава энергетического ведомства Евросоюза Дан Йоргенсен заявил, что блок все сильнее беспокоится своей зависимостью от американского СПГ, особенно в свете угроз президента США Дональда Трампа захватить Гренландию.