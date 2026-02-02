Экономический прогноз на неделю: курс рубля и цены на нефть

Эксперты дали экономический прогноз на неделю. Он касается цен на нефть и курса рубля. Подробности — в материале «Рамблера».

Рубль

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев прогнозирует сохранение стабильности российской валюты на предстоящей неделе, передает «Российская газета». Ожидается, что курсы останутся в следующих диапазонах: 74–79 рублей за доллар США, 10,6–11,3 рубля — за китайский юань, 88–94 рубля — за евро.

По мнению эксперта, поддержку рублю окажут сезонные факторы платежного баланса, продажи юаней из резервов Фонда национального благосостояния и сохраняющаяся высокая ключевая ставка Банка России.

В качестве дополнительного позитивного фактора Васильев отмечает возможность улучшения геополитической ситуации на фоне переговоров по Украине. Однако санкционное давление и низкие цены на нефть по-прежнему остаются негативными рисками для курса российской валюты.

Нефть

Аналитик банка «Зенит» Владимир Евстифеев отмечает, что нефть марки Brent выросла выше отметки 70 долларов за баррель, однако фиксация прибылей инвесторами сократила рост котировок примерно на 30%. Поддержку ценам, по его словам, оказывают геополитическая напряженность и военные риски между США и Ираном, а также холодная погода в Штатах и последовавшее за ней снижение коммерческих запасов нефти. Краткосрочные перспективы остаются позитивными, и аналитик ожидает, что цена Brent сохранится в диапазоне 67-72 доллара за баррель.

Биржа

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев отмечает, что индекс Мосбиржи достиг уровня 2800 пунктов на фоне позитивной геополитики и роста цен на сырьевые товары, однако затем снизился из-за заявлений Владимира Зеленского и коррекции на рынке золота.

Эксперт ожидает, что в феврале борьба за уровень 2800 пунктов продолжится. В качестве ближайших ориентиров аналитик обозначил поддержку на отметке 2750 пунктов и сопротивление на уровне 2860 пунктов. Среди важных факторов, которые могут повлиять на рынок в текущем месяце, Шепелев выделил публикацию индексов деловой активности (PMI), отчет по инфляции в США, а также решение по процентной ставке Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Инвесторам на заметку

Российский фондовый рынок может показать умеренный рост на текущей неделе на фоне продолжения переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение высказали аналитики ФГ «Финам», передают «Известия». По оценке специалистов, серьезный рост возможен лишь при достижении прорывных договоренностей, что пока выглядит маловероятным.

Среди ключевых событий недели — публикация данных Мосбиржи об объемах торгов за январь и ряд корпоративных отчетов: IT-группа «Астра» и «Софтлайн», «Северсталь», «Аэрофлот», клиника «Мать и дитя» и каршеринговый сервис «Делимобиль».

Эксперты дали прогнозы по ключевым индикаторам. Что касается индекса Мосбиржи, то в данном случае возможен рост в сторону уровня 2850 пунктов. Доллар может опуститься к диапазону 75–78 рублей, евро — к 88–92 рублям, юань — к 10,8–11,1 рубля. Также ожидается движение индекса гособлигаций RGBI в районе 116–117 пунктов.