Посол Афганистана заявил о планах закупать у России нефть и газ

Афганистан выразил заинтересованность в закупке российских энергоресурсов на фоне развития двусторонних торгово-экономических отношений и возможного снятия банковских ограничений, заявил посол Афганистана в РФ Гуль Хасан.

Афганистан выразил заинтересованность в закупках нефти и газа у России, передает ТАСС. Об этом сообщил посол Афганистана в России Гуль Хасан в своем первом интервью после назначения на пост главы диппредставительства в Москве.

Дипломат подчеркнул, что сейчас торгово-экономические отношения между странами только начинают развиваться. По его словам, если будут сняты некоторые существующие барьеры, особенно банковские ограничения, Афганистан сможет импортировать из России не только нефть и газ, но также медикаменты, промышленные товары, зерно, растительные масла и другую продукцию.

Посол отметил важность устранения препятствий для расширения сотрудничества и подчеркнул потенциальную выгоду от развития экономических связей между двумя странами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Афганистана ведут переговоры с российскими властями о привлечении афганских граждан в сельское хозяйство России.

На российский рынок поступили первые афганские яблоки и гранаты, что расширяет торговое сотрудничество двух стран.