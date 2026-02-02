Аналитик допустил падение биткоина к цене в $56 тысяч

За прошлую неделю биткоин потерял более 11% стоимости и опустился ниже $77 тыс., рассказал в беседе с RT руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

«Рынок цифровых валют оказался под давлением сразу нескольких макрофакторов: сохранение ставок ФРС, обвал технологического сектора США после разочаровывающих результатов Microsoft, а также резкий поворот в ожиданиях монетарной политики после номинации Кевина Уорша — известного «ястреба» — на пост главы ФРС США», — поделился он.

Это спровоцировало резкое укрепление доллара, обвал золота и отток капитала из рисковых активов, включая криптовалюты, пояснил аналитик.

«Кульминацией прошлой недели стал частичный шатдаун правительства США, стартовавший в ночь на субботу, 31 января. Он не затронул ключевые агентства, однако его психологическое влияние на и без того напряжённый рынок оказалось разрушительным», — отметил он.

В ближайшие дни решающее значение будет иметь судьба бюджетного кризиса в Конгрессе, особенно голосование по временному финансированию 2 февраля, а также данные по занятости в США (NFP) и решения центробанков Западной Европы, продолжил эксперт.

«Если зона $73—75 тыс. не устоит, возможен продолжительный спуск к $56 тыс., что поставит под сомнение перспективы нового исторического максимума в 2026 году», — подытожил он.

Ранее стало известно, что стоимость биткоина опустилась ниже $75 тыс. впервые с апреля 2025 года.