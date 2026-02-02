В КНДР начали производить ром

Производить собственный ром начали в Северной Корее. Об этом сообщил ТАСС.

Сорокаградусный алкогольный напиток, на этикетке которого нанесена золотая надпись «Ром», производят на заводе в районе Чонджин в столице страны.

В качестве основного сырья указан сахар, происхождение которого не уточняется. Стоимость бутылки объемом 175 мл составляет $1 (76 рублей).

В Северной Корее культура потребления алкоголя развита достаточно сильно, а выбор напитков варьируется от традиционных злаковых дистиллятов до современного крафтового пива. Самый массовый напиток — Соджу. Далее идут пиво, популярность которого растет каждый год, и рисовое вино Макколли, часто называемое «крестьянским напитком». Оно до сих пор популярно в сельской местности и на праздниках.

В августе сообщалось, что пиво из Северной Кореи поступило в продажу в России. Речь идет о напитке Tumangang 11. Его начали продавать в Якутии.