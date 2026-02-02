«Заехать в глубокий кризис»: эксперт рассказал об угрозах для российской экономики

Экономика России может избежать официальной рецессии по итогам года, хотя ее рост будет близок к нулю. Такую оценку в беседе с News.ru дал финансовый эксперт Александр Гриф.

По его словам, ВВП страны может показать незначительное увеличение около 1%, что фактически означает нулевую динамику. При этом экономика балансирует на грани спада, и существует вероятность технической рецессии, когда два квартала подряд оказываются отрицательными. Более того, совокупность негативных факторов создает риски снижения экономики по итогам всего года. Эксперт предположил, что если новых внешних шоков не будет, России, вероятнее всего, удастся этого избежать, и ВВП останется около нуля или в небольшом «плюсе».

Однако Гриф подчеркнул, что любой дополнительный удар, например, падение цен на сырье или усиление санкций, может серьезно ухудшить ситуацию. Он отметил, что в рисковом сценарии Центрального банка прогнозируется падение ВВП на 2,5–3,5% к 2026 году в случае внешних потрясений. Экономист добавил, что рассчитывать на позитивные стимулы, такие как ослабление санкций или приток инвестиций, не приходится.

Главными рисками он назвал сокращение инвестиций, стагнацию потребительского спроса и ухудшение внешних условий. Низкие цены на нефть и экспортные ограничения давят на доходы от торговли. Кроме того, с 2026 года повысились налоги и сохраняется высокая стоимость кредитов, что изымает ресурсы из частного сектора.

В заключение Гриф отметил, что при таком наборе факторов экономика может оказаться в глубоком кризисе. «Заехать в глубокий кризис» — вполне реальный сценарий, поскольку частный бизнес находится в режиме выживания, а рост поддерживается в основном за счет государственных расходов, заключил эксперт.