Нацбанк Белоруссии утвердил новый знак белорусского рубля

Национальный банк Белоруссии утвердил новый графический знак для белорусского рубля, сообщает РИА «Новости».

Как указано в пресс-релизе регулятора, символ выполнен в виде кириллической заглавной буквы «Б» с параллельной чертой по центру, что подчеркивает стабильность и устойчивость валюты.

По словам представителей Нацбанка, буква «Б» выбрана неслучайно: она ассоциируется как с названием страны, так и с национальной денежной единицей. Центральная черта символизирует равновесие и стабильность, а сам графический знак признан узнаваемым, лаконичным и удобным для написания.

В пресс-службе Нацбанка отметили, что новый символ хорошо вписывается в международную систему валютных знаков и должен способствовать укреплению доверия к белорусскому рублю и позитивному имиджу страны.

Конкурс на разработку знака стартовал 24 сентября, принять участие могли как граждане республики, так и иностранцы или лица без гражданства, проживающие в Белоруссии. Всего поступило почти 2,7 тыс. заявок, из которых жюри выбрало пять финалистов, а победитель определялся онлайн-голосованием.

Приз победителю вручил глава Нацбанка Роман Головченко. Победитель получил сертификат на 3 тыс. белорусских рублей (примерно 1,06 тыс. долларов или 79,9 тыс. рублей).

