Экстремальный холод в Европе создает проблемы для энергетической безопасности

Экстремально холодная погода в Северной Европе усиливает нагрузку на энергетические системы некоторых стран, которые в последние годы сделали ставку на биотопливо. По сообщениям финских СМИ, спрос на древесину для отопления резко вырос, передает «Царьград».

По некоторым оценкам, ее расход в стране может достигать около 10 миллионов кубометров в год. Местные лесоторговцы выражают обеспокоенность тем, что запасы могут оказаться недостаточными для удовлетворения спроса в оставшуюся часть зимы.

В Латвии, согласно данным торговой статистики, вырос экспорт древесных топливных гранул, в том числе в Великобританию. Объемы экспорта в 2025 году оценивались в миллионы кубометров. При этом на внутреннем рынке страны наблюдается дефицит этого вида топлива, что приводит к росту его стоимости.

Эксперты отмечают, что холодная зима выявила структурные сложности в энергобалансе ряда европейских стран, которые после отказа от традиционных российских энергоносителей частично перешли на биотопливо. Истощение его запасов в разгар отопительного сезона и рост цен создают дополнительные вызовы.