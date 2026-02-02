РФ возвращается в Афганистан: новая попытка закрепиться на стратегически важном рынке

Российские компании начали переговоры о строительстве ГЭС в Афганистане. Как сообщает «Царьград», для Кабула это будет быстрый способ обеспечить светом отдаленные регионы, а для Москвы — попыткой закрепиться на стратегически важном рынке.

Ранее о переговорах заявил посол Афганистана в России Гуль Хасан. Он отмечал, что некоторые из российских компаний уже посетили Афганистан и провели встречи с профильными ведомствами и специалистами. Хасан подчеркивал, что в ближайшее время в этом направлении будут предприняты «практические шаги».

В публикации отмечается, что главный вопрос в этой ситуации — кто будет платить? Учитывая экономическую ситуацию в Афганистане, Россия, скорее всего, не сможет предоставить кредит. При этом страна богата литием, медью и редкоземельными металлами. Не исключено, что строительство инфраструктуры станет «пропуском» к разработке крупнейших месторождений.

Одновременно с этим Афганистан пытается убедить Россию согласиться на привлечение афганских трудовых мигрантов. При этом Москва не торопится давать разрешение. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов ранее заявлял, что массовое привлечение невозможно из-за рисков завезти радикалов и экстремистов.