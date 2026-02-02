Торговое соглашение Индии и ЕС: названы главные нюансы

Европейский Союз активизировал переговоры о торговых соглашениях с рядом стран, включая Индию, в условиях изменяющейся мировой торговой политики. Сделки, однако, сталкиваются с внутренним сопротивлением, в частности, со стороны европейских сельхозпроизводителей, передают «Известия».

Целью соглашения с Индией, по данным аналитиков, является стремление ЕС удвоить свой экспорт на индийский рынок и снизить влияние России в регионе. В рамках договоренностей Евросоюз готов инвестировать около 500 миллионов евро в развитие индийской экономики. Со своей стороны, Индия получает снижение или отмену тарифов на 97% товаров, экспортируемых в ЕС, но сохраняет защитные пошлины на чувствительные позиции, такие как зерно и кукуруза.

Подобные соглашения ЕС с другими партнерами также вызывают недовольство. Например, временная отмена пошлин для Украины привела к протестам фермеров в Восточной Европе, которые опасаются нечестной конкуренции. Переговоры с блоком МЕРКОСУР в Латинской Америке были отложены из-за сопротивления Франции и Польши, чьи аграрии выступают против открытия рынка.

Эксперты отмечают, что, несмотря на протесты, ЕС часто отдает приоритет стратегическим экономическим и политическим целям — таким как поиск новых рынков сбыта и укрепление союзов — даже если это наносит ущерб отдельным секторам собственной экономики.