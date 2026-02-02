Названы причины обвала цены на золото

Начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев рассказал в беседе с RT, что заставило развернуться биржевые цены на золото и серебро.

«Текущая динамика цен на золото и серебро во многом определяется реакцией рынка на события пятницы, 30 января, которые по своим масштабам и скорости движения вполне можно охарактеризовать как полноценный рыночный обвал», — пояснил он.

По его словам, однодневное снижение котировок золота почти на 9%, а серебра более чем на 30% является экстремальным даже по меркам высоковолатильных товарных рынков и объективно относится к числу крупнейших движений за последние десятилетия.

«При этом принципиально важно, что произошедшее носит в первую очередь технический и психологический характер, а не фундаментальный. Массовая фиксация прибыли, срабатывание стоп-заявок и резкое изменение рыночных ожиданий сформировали эффект снежного кома, что и привело к столь масштабной распродаже», — считает он.

Ключевым триггером стала номинация Кевина Уорша на пост главы Федеральной резервной системы, продолжил эксперт.

«Для рынков это стало сигналом резкого разворота ожиданий в сторону более жёсткой денежно-кредитной политики. Уорш воспринимается как последовательный сторонник борьбы с инфляцией и жёсткого контроля над денежным предложением, что мгновенно спровоцировало укрепление доллара и рост доходностей американских гособлигаций», — отметил он.

В краткосрочной перспективе волатильность на рынке золота и серебра сохранится на повышенном уровне, подытожил Соболев.

