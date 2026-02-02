Эксперт назвал дно падения рубля в 2026 году

Снижение ставки ЦБ может ослабить рубль, сказал в эфире НСН Ярослав Кабаков, объяснив, будет ли пробит «курс 100».

В 2026 году ожидается ослабление курса российской валюты до 90 рублей за доллар, заявил в интервью НСН директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Издание РБК ранее сообщило со ссылкой на исследования ВТБ и Школы финансов НИУ ВШЭ, что топ-менеджеры крупнейших российских компания ждут к концу года курс 94 рубля за доллар при том, что на сегодняшний день официальный курс ЦБ составляет 75 рублей за доллар США. Кабаков объяснил, что на самом деле будет с рублем.

«Консенсус по рынку у всех примерно одинаковый – это ожидание ослабления рубля в районе 90 рублей за доллар. Основной фактор, который может повлиять на ослабление рубля, это отток капитала. Кроме того, если ЦБ будет снижать ключевую ставку, привлекательность размещения активов в рублях снизится. Но как будут развиваться события в действительности, сейчас сложно предугадать. Текущая структура экономики, с одной стороны, определяет достаточно высокую ключевую ставку. С другой стороны, мы все отлично понимаем, что изменения в геополитике могут повлиять на структуру расходов бюджета, макроэкономические параметры и ЦБ, возможно, будет более активно снижать ставку. Пробьет ли рубль отметку в 100 рублей? С учетом волатильности и различных параметров, которые могут присутствовать и в мировой экономике, вариаций огромнейшее количество», - отметил собеседник НСН.

Научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что идеальное состояние для российской экономики - это курс доллара на уровне 92-93 рубля.