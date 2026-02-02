ЕС ввел полный запрет на поставки российского газа

Евросоюз запустил механизм полного и неограниченного запрета на импорт природного газа из России. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в "Официальном журнале Евросоюза".

В регламенте Европарламента и Совета ЕС № 2026/261 подчеркнули, что мера носит рамочный характер и направлена на устранение сохраняющейся зависимости Евросоюза от рисков для торговли и энергетической безопасности, связанных с сотрудничеством с Россией в газовой сфере.

В Еврокомиссии заявили, что готовы отстаивать запрет в судебном порядке, если отдельные страны-члены попытаются его оспорить. Представитель ЕК Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе отметила, что Венгрия и Словакия вправе подать соответствующие иски, однако Еврокомиссия намерена защищать законность принятого решения в суде.

Тем временем Венгрия уже обратилась в Суд ЕС с требованием отменить запрет. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто сообщил, что Будапешт подал иск сразу после вступления решения в силу, как и планировалось ранее.

"Этот иск должен быть рассмотрен", – говорится в заявлении Сийярто, которое распространил венгерский МИД.

26 января Совет Евросоюза окончательно утвердил полный запрет на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС с 1 января 2027 года.

По данным СМИ, Евросоюз попал в энергетическую ловушку от США после отказа от газа из России. Сейчас ЕС зависит от поставок СПГ из США, однако из-за политики американского президента Дональда Трампа отношения между Европой и Вашингтоном становятся очень уязвимыми.