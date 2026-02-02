Венгрия подала в Суд ЕС иск против запрета на поставки энергоносителей из РФ

Венгрия подала в Суд ЕС иск против запрета Евросоюза на поставки энергоносителей из России, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Об этом сообщает ТАСС. По его словам, решение Совета Евросоюза о запрете на российские энергоносители вступило в силу, поэтому Будапешт, как и было запланировано, сразу же подал иск в суд с требованием отмены данного решения. "Этот иск должен быть рассмотрен", — считает министр. 28 января Сийярто заявил, что Венгрия в 2025 году получила из России рекордные 7,8 млрд кубометров газа, а в 2026 году получает по 22 млн кубометров в день. 26 января Совет Евросоюза официально утвердил полный запрет на поставки российского газа в ЕС с 1 января 2027 года. К 1 марта европейские страны должны подготовить "национальные планы по диверсификации импорта газа". К концу 2027 года Еврокомиссия планирует предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти. В Кремле подчеркнули, что страны ЕС, избавившись от эфемерной зависимости от России, угодили в реальную зависимость от США. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".