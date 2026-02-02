Золото стало стремительно дешеветь

Стоимость золота резко снижается на мировых рынках: цена за тройскую унцию впервые с 22 января опустилась ниже $4700. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным агентства Bloomberg, одной из причин обвала стали действия инвесторов в Китае. По версии издания, китайские спекулянты решили заработать на драгоценных металлах.

В результате на рынке произошла массовая продажа фьючерсов на золото, что привело к избытку предложения. На этом фоне котировки драгоценного металла начали стремительно снижаться. По оценке аналитиков, резкий рост объемов продаж усилил давление на рынок и стал ключевым фактором текущего падения цен.