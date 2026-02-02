В ШОС рассказали о единой валюте организации

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Ермекбаев высказался по поводу создания единой валюты этого объединения. Его процитировало РИА Новости.

По словам Ермекбаева, в сегодняшней повестке дня ШОС пока не стоит вопроса о создании единой валюты. Вместо этого приоритетом остается создание гибкой, устойчивой и диверсифицированной системы расчетов. Последняя, как отметил генсек, будет опираться на потребности государств, входящих в организацию, и способствовать углублению торгово-экономического сотрудничества.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что в БРИКС также не ставят задачу по созданию единой валюты. По его словам, процесс создания такого инструмента должен быть спокойным, что позволит избежать грубых ошибок.

До этого глава государства отмечал, что прежде чем создавать единую валюту БРИКС, следует добиться большей интеграции экономик. По словам Путина, Россия не стремилась и не стремится отказываться от доллара.