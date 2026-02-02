Евросоюз обязал поставщиков доказывать нероссийское происхождение газа

Власти Евросоюза (ЕС) обязали иностранных поставщиков газа в регион доказывать нероссийское происхождение экспортируемого топлива. Это следует из постановления Совета ЕС, опубликованного в «Официальном журнале Евросоюза».

Требование затронет экспортеров из Турции и Азербайджана, отмечается в документе. Им придется доказывать нероссийское происхождение отправляемого в ЕС топлива через одну из компрессорных станций, расположенных на болгарской границе.

Речь идет о точке сдачи газа «Странджа-1 / Малкочлар». Рядом с ней находится еще одна компрессорная станция — «Странджа-2 / Малкочлар». Последняя является сухопутным продолжением морской части газопровода «Турецкий поток», по которому осуществляются поставки российского топлива в страны Восточной и Центральной Европы.

По этому маршруту, отметили в Совете ЕС, до недавнего времени поступали значительные объемы импортируемого в регион российского газа. Это противоречит утвержденной стратегии ЕС по ускоренному отказу от энергоресурсов из РФ.

«Поэтому следует потребовать предоставления недвусмысленных доказательств, подтверждающих, что страна производства не является Российской Федерацией», — заключается в документе.

К 1 марта страны блока должны подготовить национальные планы по замене поставщиков газа и обозначить потенциальные проблемы, связанные с отказом от поставок российских энергоресурсов. Власти ЕС подчеркивают, что сохранение импорта газа (в том числе сжиженного природного) и нефти нанесло бы удар по энергобезопасности региона.

На этом фоне руководство блока ранее утвердило запрет на транзит российского газа. Полностью же отказаться от него ЕС запланировал к началу 2027 года. После окончательного вытеснения России с европейского энергорынка освободившуюся долю, как ожидается, поделят между собой Норвегия, США, а также страны Ближнего Востока, Центральной Азии и восточной части Закавказья (Азербайджан).