Bloomberg: ЕС может запретить покупать у России платину и медь

Евросоюз рассматривает возможность запрета ввоза из РФ ряда платиновых металлов и меди в рамках нового пакета санкций, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Ограничения, если они будут поддержаны государствами-членами, могут распространяться на иридий, родий, платину и медь. По данным агентства, меры затронут в первую очередь крупнейшего производителя — компанию «Норильский никель», на долю которой приходится около 40% мирового производства палладия.

Санкции требуют поддержки всех государств — членов ЕС, блок планирует принять новый пакет уже в этом месяце.

Запрет планируется на фоне напряженной ситуации на рынке целевых металлов. Цены на медь за последний год достигли рекордных максимумов на фоне высокого спроса и ограниченных поставок с рудников по всему миру.

Представители Еврокомиссии, которая занимается санкционными мерами, отказались от комментариев.